Дочь Кристины Орбакайте показала акробатические трюки

На одном из самых крупных фан-сайтов Аллы Пугачевой недавно появилось видео, на котором запечатлена 7-летняя Клавдия Земцова. В ролике дочь Кристины Орбакайте демонстрирует свои акробатические таланты, несколько раз подряд делая «колесо».Подписчики фан-страницы Примадонны и ее семьи в Instagram сразу отметили, что у девочки есть все задатки будущей гимнастки, однако ей для этого нужно серьезно заниматься с хорошим тренером. Некоторые фолловеры отметили, что внучка Пугачевой неправильно ставит руки и ноги во время демонстрации трюков, а значит она только недавно научилась делать подобные упражнения. Однако поклонники Клавдии Земцовой уверены: если она будет работать над собой, ее ждут большие успехи в профессиональном спорте.