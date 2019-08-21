Врачи назвали неочевидные симптомы проблем со здоровьем у мужчин





Во-первых, стоит обратить внимание на проблему с мочеиспусканием, которое происходит чаще, либо сам процесс становится болезненным. Как правило, эти симптомы указывают на развитие простаты или аденомы. Во-вторых, боль в пояснице может свидетельствовать о грыже или гидронефрозе. Стоит обратить внимание на боли в костях, которые служат проявлением метастаза в кости онкологии простаты.Кровянистые выделения из мочеиспускательного канала тоже могут указывать на рак. В случае, если возлюбленная мужчины около года не может забеременеть, то ему следует провериться у врача на предмет бесплодия или варикоцеле, подытожили специалисты.