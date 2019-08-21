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Сестра покойного мужа Назаровой станет опекуном ее внучки-наследницы

Сестра покойного мужа Александры Назаровой станет опекуном ее внучки-наследницы. Это единственный родственник, который остался у 10-летней Саши.
Сестра покойного мужа Назаровой станет опекуном ее внучки-наследницы

Последние месяцы своей жизни Александра Назарова провела в больнице, куда была госпитализирована из-за проблем с легкими. Известная актриса умерла в реанимации этого же медицинского учреждения во вторник, 20 августа. Причиной смерти стала остановка сердца.

Родных у знаменитости практически не было: муж артистки умер, сын трагически погиб, а о судьбе невестки ничего не известно. Единственным близким человеком Александры Назаровой была ее внучка Саша. Вместе с 10-летней девочкой актриса и жила в последние годы своей жизни, забрав ее из детдома, куда ее отдала мать.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» очень любила свою внучку и уже давно составила завещание в ее пользу. Однако учитывая то, что девочке только 10 лет, необходимо было также решить вопрос с тем, кто будет ее воспитывать. Как оказалось, у сироты есть еще один дальний родственник, который может взять на себя эту обязанность и стать опекуном Саши - это сестра покойного мужа Назаровой.

Сейчас же коллеги артистки решают вопрос о том, как и когда организовать ее похорон. Кроме того, актерам и работникам театра предстоит перевезти наследницу Назаровой из Анапы, где она отдыхает в детском лагере, назад в Москву.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:02

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