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«Специально изуродовали»: Фанаты Ирины Шейк недовольны ее новой фотосессией

Знаменитая модель Ирина Шейк в июне нынешнего года решила разорвать отношения с актером Брэдли Купером. Теперь, как считают фанаты знаменитости, ей следует снова заняться с собой, поскольку это расставания негативно отразилось на внешности Шейк. К примеру, ее последнюю фотосессию назвали самой неудачной из всех, посчитав, что фотографы в буквальном смысле изуродовали известную красавицу.
«Специально изуродовали»: Фанаты Ирины Шейк недовольны ее новой фотосессией

Ирина Шейк редко делится с поклонниками подробностями о своей жизни. Чаще всего она публикует снимки с бекстейджей, показов, общие фото с коллегами и некоторые фото со своих последних фотосессий. Но теперь у фанатов модели есть повод говорить о том, что расставание с Брэдли Купером отразилось на ней очень плохо. Причиной тому послужила публикация серии снимков с одной из последних фотосессий Ирины Шейк.

На этих кадрах модель без макияжа и с довольно странной неровной челкой позирует в платье, которое по своему виду больше похоже на ковер. Внешний вид знаменитости настолько удивил ее поклонников, что они принялись ее активно критиковать. Одни утверждали, что эти снимки, вероятно, подготовлены для какого-то фильма ужасов, другие же твердили, что после расставания с возлюбленным модель сильно сдала и выглядит так, словно испытывает сильное похмелье. «Фотографы ее специально изуродовали», - утверждают защитники Ирины Шейк, подчеркивая, что иногда фотографии зависят не столько от модели, сколько от мастерства человека по другую сторону объектива и желания заказчика.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:49

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