«Специально изуродовали»: Фанаты Ирины Шейк недовольны ее новой фотосессией

Ирина Шейк редко делится с поклонниками подробностями о своей жизни. Чаще всего она публикует снимки с бекстейджей, показов, общие фото с коллегами и некоторые фото со своих последних фотосессий. Но теперь у фанатов модели есть повод говорить о том, что расставание с Брэдли Купером отразилось на ней очень плохо. Причиной тому послужила публикация серии снимков с одной из последних фотосессий Ирины Шейк.На этих кадрах модель без макияжа и с довольно странной неровной челкой позирует в платье, которое по своему виду больше похоже на ковер. Внешний вид знаменитости настолько удивил ее поклонников, что они принялись ее активно критиковать. Одни утверждали, что эти снимки, вероятно, подготовлены для какого-то фильма ужасов, другие же твердили, что после расставания с возлюбленным модель сильно сдала и выглядит так, словно испытывает сильное похмелье. «Фотографы ее специально изуродовали», - утверждают защитники Ирины Шейк, подчеркивая, что иногда фотографии зависят не столько от модели, сколько от мастерства человека по другую сторону объектива и желания заказчика.