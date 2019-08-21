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Дочь Евгении Брик и Валерия Тодоровского отпраздновала 10-летие

Дочь актрисы Евгении Брик и кинорежиссера Валерия Тодоровского отпраздновала 10-летие. Звезда «Оптимистов» поздравила наследницу, разместив ее фото на своей странице в Instagram и написав трогательный пост о любви к маленькой Зое.
Дочь Евгении Брик и Валерия Тодоровского отпраздновала 10-летие

37-летняя артистка Евгения Брик и сын известного кинорежиссера Петра Тодоровского Валерий женаты с 2006 года, а с 2008-го пара постоянно проживает в США, приезжая в Россию только по работе. В 2009-м у супругов родилась дочь Зоя, которая, по словам самой актрисы, стала их смыслом жизни.

Недавно наследница звездного семейства отпраздновала свой первый юбилей. В честь 10-летия своей любимой дочери Евгения Брик разместила в Instagram-аккаунте фото Зои и написала трогательный пост о любви и благодарности. Звезда «Оптимистов» пожелала малышке осуществления желаний и сказала «спасибо», за счастье быть родителями такой чудесной девочки, как она.

Поклонники Евгении Брик и Валерия Тодоровского были растроганы теми нежными словами, которые прозвучали в адрес 10-летней Зои, и тоже присоединились к поздравлениям. Кроме того, фанаты звездной пары отметили, что девочка растет точной копией мамы, а значит в будущем станет настоящей красавицей. Также свои пожелания маленькой имениннице написали и коллеги звезд театра и кино: Вера Брежнева, Любовь Толкалина, Елизавета Боярская, Мария Миронова и Юлия Пересильд.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:36

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