Дочь Евгении Брик и Валерия Тодоровского отпраздновала 10-летие

37-летняя артистка Евгения Брик и сын известного кинорежиссера Петра Тодоровского Валерий женаты с 2006 года, а с 2008-го пара постоянно проживает в США, приезжая в Россию только по работе. В 2009-м у супругов родилась дочь Зоя, которая, по словам самой актрисы, стала их смыслом жизни.Недавно наследница звездного семейства отпраздновала свой первый юбилей. В честь 10-летия своей любимой дочери Евгения Брик разместила в Instagram-аккаунте фото Зои и написала трогательный пост о любви и благодарности. Звезда «Оптимистов» пожелала малышке осуществления желаний и сказала «спасибо», за счастье быть родителями такой чудесной девочки, как она.Поклонники Евгении Брик и Валерия Тодоровского были растроганы теми нежными словами, которые прозвучали в адрес 10-летней Зои, и тоже присоединились к поздравлениям. Кроме того, фанаты звездной пары отметили, что девочка растет точной копией мамы, а значит в будущем станет настоящей красавицей. Также свои пожелания маленькой имениннице написали и коллеги звезд театра и кино: Вера Брежнева, Любовь Толкалина, Елизавета Боярская, Мария Миронова и Юлия Пересильд.