Экс-невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери после избиения переезжает в Нью-Йорк





По некоторым данным, теперь Хайден Панеттьери решила покинуть Лос-Анджелес, где жила с последним бойфрендом, и переехать в Нью-Йорк. Главным поводом для этого переезда стал серьезный конфликт с бывшим возлюбленным, который вспыхнул весной 2019 года. В один из дней Хикерсон поднял на девушку руку, после чего медики выявили у нее множественные ушибы и травму носа.Отреагировал на произошедшее и бывший жених актрисы Владимир Кличко: украинский боксер сильно разозлился, узнав об этом. По его словам, он может находиться на большом расстоянии от пострадавшей Панеттьери, но она является матерью его дочери, а потому он никогда не даст ее в обиду. Источники даже утверждали, что прославленный боксер после избиения планировал прилететь в США, чтобы повидаться с бывшей возлюбленной. О том, планирует ли Кличко встретиться еще и с избившим ее актером, ничего не сообщается.