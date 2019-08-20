Эксперты по питанию озвучили простой способ продлить жизнь





Врач-диетолог Института персонализированной медицины Наталья Пугачева в интервью “КП” рассказала, что можно замедлить старение и продлить жизнь, отказавшись от калорийных продуктов. Подобные эксперименты проводили на мышах в 1930-х годах, благодаря чему удалось узнать, что грызуны с ограниченным питанием жили на 10-15% дольше. При подобном эксперименте на обезьянах выяснилось, что подопытная группа была значительно здоровее и не болела раком или сахарным диабетом.Калорийность в среднем снижали на 25-30%, а также замедляли метаболизм. Оказывается, что при снижении скорости обмена веществ синтез белков становится размеренным и без дефектов. Белок следует усиленно есть в подростковом возрасте, а престарелым гражданам нужно ограничить продукты с ним в рационе. Людям среднего возраста полезно есть рыбу и мясо около двух раз в неделю, а также придерживаться умеренного употребления яиц и молока.