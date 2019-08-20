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Дарья Донцова напишет сценарий детского детектива для «Союзмультфильма»

Дарья Донцова напишет сценарий детского детектива, который будет экранизирован мультипликаторами «Союзмультфильма». Главными героями анимационного сериал станут Сова и Бельчонок.
Дарья Донцова напишет сценарий детского детектива для «Союзмультфильма»

Сегодня, в честь 50-летия любимых героев "Союзмультфильма", руководство киностудии организовало круглый стол, на котором было объявлено о новом проекте под рабочим названием «Детективные истории». По словам председателя правления Юлианы Слащевой, заниматься созданием продукта будет принципиально новая команда, которая ранее участвовала в создании киноспецэффектов.

Кроме того, на роль сценариста «Союзмультфильм» пригласил известную российскую писательницу Дарью Донцову, которая славится своими ироническими детективами и продуктивностью работы. Автор уже написала около десятка сценариев для будущего анимационного сериала о Сове и Бельчонке, а сейчас работники студии просматривают и редактируют материалы, чтобы мультипликаторы могли их воплотить на экране.

Всего киностудия планирует выпустить 26 эпизодов детского детективного сериала. Первый из них обещают показать уже в средине осени, а каждый последующий будет выходить спустя три недели. Кроме того, «Союзмультфильм» всерьез задумывается о создании полнометражного кино, основанного на расследованиях Совы и Бельченка, поэтому в будущем Дарье Донцовой предстоит много работы в сфере написания рассказов для детей.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:19

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