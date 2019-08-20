Дарья Донцова напишет сценарий детского детектива для «Союзмультфильма»

Сегодня, в честь 50-летия любимых героев "Союзмультфильма", руководство киностудии организовало круглый стол, на котором было объявлено о новом проекте под рабочим названием «Детективные истории». По словам председателя правления Юлианы Слащевой, заниматься созданием продукта будет принципиально новая команда, которая ранее участвовала в создании киноспецэффектов.Кроме того, на роль сценариста «Союзмультфильм» пригласил известную российскую писательницу Дарью Донцову, которая славится своими ироническими детективами и продуктивностью работы. Автор уже написала около десятка сценариев для будущего анимационного сериала о Сове и Бельчонке, а сейчас работники студии просматривают и редактируют материалы, чтобы мультипликаторы могли их воплотить на экране.Всего киностудия планирует выпустить 26 эпизодов детского детективного сериала. Первый из них обещают показать уже в средине осени, а каждый последующий будет выходить спустя три недели. Кроме того, «Союзмультфильм» всерьез задумывается о создании полнометражного кино, основанного на расследованиях Совы и Бельченка, поэтому в будущем Дарье Донцовой предстоит много работы в сфере написания рассказов для детей.