Квентин Тарантино нашел в фильмах студии Marvel отсылки к своим работам





По признаниям Тарантино, он решился пересмотреть фильмы производства Marvel перед выходом на экраны финальной части “Мстителей”. Режиссер обратил внимание, что Талос из кинокартины “Капитан Марвел” и мистер Блондин из “Бешеных псов” отличаются похожим поведением. Деятель признался, что ему льстит наличие отсылок к его творчеству в киновселенной популярной студии. Также он убежден, что Талос пьет напиток через трубочку, как делает это мистер Блондин.Еще одна отсылка находится в киноленте “Другая война”, где Тарантино обнаружил явное сходство в изображении надгробия. В частности, в нем содержится цитата из Книги пророка Иезекииля, последнюю персонаж Джулс, известный по “Криминальному чтиву”, озвучивал жертвам.