Квентин Тарантино нашел в фильмах студии Marvel отсылки к своим работам
Знаменитый кинорежиссер Квентин Тарантино нашел отсылки к его фильмам в кинофраншизах Marvel. Об этом известный деятель культуры рассказал в интервью для BBC Radio 1.
По признаниям Тарантино, он решился пересмотреть фильмы производства Marvel перед выходом на экраны финальной части “Мстителей”. Режиссер обратил внимание, что Талос из кинокартины “Капитан Марвел” и мистер Блондин из “Бешеных псов” отличаются похожим поведением. Деятель признался, что ему льстит наличие отсылок к его творчеству в киновселенной популярной студии. Также он убежден, что Талос пьет напиток через трубочку, как делает это мистер Блондин.
Еще одна отсылка находится в киноленте “Другая война”, где Тарантино обнаружил явное сходство в изображении надгробия. В частности, в нем содержится цитата из Книги пророка Иезекииля, последнюю персонаж Джулс, известный по “Криминальному чтиву”, озвучивал жертвам.
По признаниям Тарантино, он решился пересмотреть фильмы производства Marvel перед выходом на экраны финальной части “Мстителей”. Режиссер обратил внимание, что Талос из кинокартины “Капитан Марвел” и мистер Блондин из “Бешеных псов” отличаются похожим поведением. Деятель признался, что ему льстит наличие отсылок к его творчеству в киновселенной популярной студии. Также он убежден, что Талос пьет напиток через трубочку, как делает это мистер Блондин.
Еще одна отсылка находится в киноленте “Другая война”, где Тарантино обнаружил явное сходство в изображении надгробия. В частности, в нем содержится цитата из Книги пророка Иезекииля, последнюю персонаж Джулс, известный по “Криминальному чтиву”, озвучивал жертвам.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00