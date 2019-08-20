Волочкова опровергла слухи о якобы постановочном романе с Басковым

Анастасия Волочкова стала гостьей передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», что выходит в эфире «Русского радио». Во время общения с ведущей, балерина не только рассказала о своих достижениях и планах в отношении карьеры, но и ответила на вопросы слушателей о личном.Волочковой пришлось развеивать сомнения своих поклонников насчет реальности романа с Николаем Басковым, который, по ее словам, имел место в 2013 году. Фанаты звезды шоу «Балерина в зазеркалье цирка» сочли ту скандальную историю о совместном отдыхе звезд на Мальдивах попыткой обоих поймать «хайп» и прославиться за счет друг друга. Однако сама артистка эстрады опровергла слухи о постановочных отношениях с Басковым.Анастасия Волочкова сообщила поклонникам, что в то лето даже не могла позволить себе дорогостоящий отдых на островах и именно «Золотой голос» России оплатил ей перелет и недельное пребывание в отеле. Балерина подчеркнула, что она и певец действительно любили друг друга, а время, проведенное вместе с Басковым на Мальдивах, она до сих пор считает одним из лучших эпизодов в своей жизни.