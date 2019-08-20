Алла Пугачева опровергла слухи о том, что носит парик

На кадрах Алла Пугачева отмечает, что она не носит парики, а волосы у нее свои. Примадонна прикалывает лишь несколько прядей, которые располагает на затылке для придания объема прическе. В комментариях поклонники призвали Пугачеву не расстраиваться из-за неприятных слухов, а также фолловеры похвалили красоту знаменитости.Как известно, Алла Пугачева вместе с семьей проводит время в Юрмале, где снимает виллу в престижном районе. Вскоре артистка отправится обратно в Москву, чего ждут ее поклонники. Сразу после отъезда звезды из Рижского вокзала в Сети многие упрекнули Примадонну в злоупотреблении статусом. Артистка подъехала на авто прямо к вагону по платформе. В связи с этим певица не давала комментариев, как и ее супруг Максим Галкин.