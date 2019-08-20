Перед смертью Алла Вербер могла испытывать сильные боли и судороги

Смерть Аллы Вербер до сих пор является шоком для многих поклонников знаменитости. Ничего не предвещало беды, однако во время ее отдыха в Италии у звезды произошла молниеносная форма менингококковой инфекции. По мнению фармацевта Валерия Петухова, она протекала вместе с инфекционно-токсическим шоком.В таком состоянии у Аллы Вербер резко поднялась температура, а затем появился озноб и обильная геморрагическая сыпь. Чуть позже фэшн-директор впала в кому из-за того, что организм потерял возможность эффективно справляться с инфекцией. После этого у знаменитости врачи должны были начать фиксировать планомерное снижение артериального давления, а следом за ним синдром Уотерхауса-Фридериксена.Во время молниеносной форме менингококкового сепсиса начинаются сильные судороги, поэтому у Аллы Вербер они тоже должны были присутствовать. Следом, отмечает фармацевт, начинается отек головного мозга и полная потеря сознания.По мнению Валерия Петухова, жизнь Аллы Вербер можно было спасти, окажись она в многопрофильной клинике, однако такой поблизости не оказалась, так как фэнш-директор ЦУМа находилась на курорте, пишут "Дни.ру".