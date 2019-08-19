Эксперты объяснили, почему в России стали реже жениться
Уже не первый год статистика говорит о том, что в России стали реже жениться и заводить семью. Эксперты объяснили это отсутствием экономической и социальной стабильности, а также изменением роли данного института в жизни общества.
В первую очередь жители России начинают все чаще отдавать предпочтение сожительству, а не браку. К последнему россияне прибегают только в том случае, если они намереваются завести детей. Такой подход молодых людей к вопросу формирования семьи связан с рядом факторов. Первый из них – это экономическое положение. Многие люди обеспокоены ухудшением собственного благосостояния, поэтому не решаются заводить детей, ведь не уверены, что смогут их обеспечивать. Государство принимает меры по помощи, однако они недостаточны.
Еще один фактор, заставляющий жителей России реже жениться, – это пересмотр отношения людей к институту брака. На этот процесс влияет множество переменных: современный уклад жизни, социальные тенденции и государственная политика. Сейчас происходит очередной пересмотр ценностей, такие процессы в истории человечества случаются регулярно. Вполне возможно, отмечают эксперты, что в будущем брак станет большой редкостью, но они советуют зря не волноваться.
При этом специалисты уверены в том, что вопрос института семьи требует общественного обсуждения и четко сформированной государственной политики, сообщает издание argumenti.ru.
В первую очередь жители России начинают все чаще отдавать предпочтение сожительству, а не браку. К последнему россияне прибегают только в том случае, если они намереваются завести детей. Такой подход молодых людей к вопросу формирования семьи связан с рядом факторов. Первый из них – это экономическое положение. Многие люди обеспокоены ухудшением собственного благосостояния, поэтому не решаются заводить детей, ведь не уверены, что смогут их обеспечивать. Государство принимает меры по помощи, однако они недостаточны.
Еще один фактор, заставляющий жителей России реже жениться, – это пересмотр отношения людей к институту брака. На этот процесс влияет множество переменных: современный уклад жизни, социальные тенденции и государственная политика. Сейчас происходит очередной пересмотр ценностей, такие процессы в истории человечества случаются регулярно. Вполне возможно, отмечают эксперты, что в будущем брак станет большой редкостью, но они советуют зря не волноваться.
При этом специалисты уверены в том, что вопрос института семьи требует общественного обсуждения и четко сформированной государственной политики, сообщает издание argumenti.ru.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:12