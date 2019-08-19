Топилин объяснил новый список «неженских» профессий





Новый список «неженских» профессий вступит в силу 1 января 2021 года. Сообщается, что его размеры сократятся более чем в 4 раза – с 456 до 100. Максим Топилин отмечает, что подобные перемены наглядно демонстрируют те процессы, которые прошли в России за последние десятилетия, включая социальную, культурную и экономическую сферу жизни россиян.Министр труда и соцзащиты напомнил, что текущий перечень «неженских» профессий был принят еще в конце 20 века и базировался на двух вещах: опыте прошлого столетия и трудовой ситуации в России в 90-е годы. С тех пор многое успело измениться, поэтому законодательство потребовало корректировок.С 1 января 2021 года женщины смогут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, членами палубной команды судна, за исключением машинного отдела. Им также разрешат управлять электропоездами, скоростными и высокоскоростными поездами. Их можно будет нанимать на верхолазные работы на высоте более 10 метров.Теперь в списке «неженских» профессий остались лишь те, что несут прямую или косвенную угрозу репродуктивному здоровью представительниц прекрасного пола.