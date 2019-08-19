



В 2012 году Ксанфомалити изучил кадры, запечатленные межпланетными станциями из серии “Венера” в 70-80-х годах прошлого века. Странные структуры на некоторых кадрах долгое время не удавалось идентифицировать. Один из камней получил название “сыч”, поскольку ученый увидел в нем возможные морфологические признаки живого существа. В частности, можно рассмотреть голову, а также светлый хвост. Подобный хвост имела другая структура, которую стали называть “скорпионом”. Эти объекты двигались, а благодаря симметрии и подробному анализу удалось узнать, что на Венере может иметься жизнь.Ученые уверены, что даже примитивные живые организмы могут угрожать человечеству. На данный момент мировое научное сообщество не признает теорию россиянина.