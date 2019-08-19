Российский ученый считает обнаруженную на Венере жизнь угрозой для человечества
Ученый из России Леонид Ксанфомалити заявил о найденной на Венере жизни, которая может угрожать человечеству. Выяснилось, что на этой планете могут обитать живые организмы, перемещение которых запечатлено на фото.
В 2012 году Ксанфомалити изучил кадры, запечатленные межпланетными станциями из серии “Венера” в 70-80-х годах прошлого века. Странные структуры на некоторых кадрах долгое время не удавалось идентифицировать. Один из камней получил название “сыч”, поскольку ученый увидел в нем возможные морфологические признаки живого существа. В частности, можно рассмотреть голову, а также светлый хвост. Подобный хвост имела другая структура, которую стали называть “скорпионом”. Эти объекты двигались, а благодаря симметрии и подробному анализу удалось узнать, что на Венере может иметься жизнь.
Ученые уверены, что даже примитивные живые организмы могут угрожать человечеству. На данный момент мировое научное сообщество не признает теорию россиянина.
В 2012 году Ксанфомалити изучил кадры, запечатленные межпланетными станциями из серии “Венера” в 70-80-х годах прошлого века. Странные структуры на некоторых кадрах долгое время не удавалось идентифицировать. Один из камней получил название “сыч”, поскольку ученый увидел в нем возможные морфологические признаки живого существа. В частности, можно рассмотреть голову, а также светлый хвост. Подобный хвост имела другая структура, которую стали называть “скорпионом”. Эти объекты двигались, а благодаря симметрии и подробному анализу удалось узнать, что на Венере может иметься жизнь.
Ученые уверены, что даже примитивные живые организмы могут угрожать человечеству. На данный момент мировое научное сообщество не признает теорию россиянина.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:03