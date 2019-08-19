Новый избранник Ксении Собчак Константин Богомолов заявил, что мечтает сняться со светской львицей в кино
Новый возлюбленный бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак 44-летний российский театральный режиссер и поэт Константин Богомолов сделал неожиданное признание. По словам художественного руководителя Театра на Малой Бронной, он мечтает сняться с экс-супругой своего коллеги Максима Виторгана в кино.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Константином Богомоловым, в котором он откровенно рассказал, что мечтает сняться с Ксенией Собчак в одном фильме. По мнению театрального режиссера, светская дама очень талантливая актриса.
Также новый бойфренд Собчак указал на то, что воспринимает свою пассию, как достаточно способную, талантливую, разносторонне развитую и амбициозную личность, поэтому уверен, что ей удастся сразу же покорить киноолимп. Впрочем, на данный момент у Богомолова нет четких совместных творческих планов, однако подчеркнул, что как только такая возможность появится, он сразу же воспользуется ею.
Правда, Богомолов отметил, что видит Собчак только в кино. Выступления на театральной сцене, как уверен Константин, не для звезды «Дома-2». Поэт считает, что Ксения не готова к таким специфическим экспериментам, пишет ТАСС.
Нужно сказать, что сама Собчак пока никак не прокомментировала заявления своего нового избранника. А сами пользователи Сети куда активнее обсуждают возможное бракосочетание Константина и Ксении, нежели желания поэта сняться со светской дамой в кино. По некоторым сведением, свадьба состоится уже в следующем месяце.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Константином Богомоловым, в котором он откровенно рассказал, что мечтает сняться с Ксенией Собчак в одном фильме. По мнению театрального режиссера, светская дама очень талантливая актриса.
Также новый бойфренд Собчак указал на то, что воспринимает свою пассию, как достаточно способную, талантливую, разносторонне развитую и амбициозную личность, поэтому уверен, что ей удастся сразу же покорить киноолимп. Впрочем, на данный момент у Богомолова нет четких совместных творческих планов, однако подчеркнул, что как только такая возможность появится, он сразу же воспользуется ею.
Правда, Богомолов отметил, что видит Собчак только в кино. Выступления на театральной сцене, как уверен Константин, не для звезды «Дома-2». Поэт считает, что Ксения не готова к таким специфическим экспериментам, пишет ТАСС.
Нужно сказать, что сама Собчак пока никак не прокомментировала заявления своего нового избранника. А сами пользователи Сети куда активнее обсуждают возможное бракосочетание Константина и Ксении, нежели желания поэта сняться со светской дамой в кино. По некоторым сведением, свадьба состоится уже в следующем месяце.