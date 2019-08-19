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Новый избранник Ксении Собчак Константин Богомолов заявил, что мечтает сняться со светской львицей в кино

Новый возлюбленный бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак 44-летний российский театральный режиссер и поэт Константин Богомолов сделал неожиданное признание. По словам художественного руководителя Театра на Малой Бронной, он мечтает сняться с экс-супругой своего коллеги Максима Виторгана в кино.

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Константином Богомоловым, в котором он откровенно рассказал, что мечтает сняться с Ксенией Собчак в одном фильме. По мнению театрального режиссера, светская дама очень талантливая актриса.

Также новый бойфренд Собчак указал на то, что воспринимает свою пассию, как достаточно способную, талантливую, разносторонне развитую и амбициозную личность, поэтому уверен, что ей удастся сразу же покорить киноолимп. Впрочем, на данный момент у Богомолова нет четких совместных творческих планов, однако подчеркнул, что как только такая возможность появится, он сразу же воспользуется ею.
Новый избранник Ксении Собчак Константин Богомолов заявил, что мечтает сняться со светской львицей в кино

Правда, Богомолов отметил, что видит Собчак только в кино. Выступления на театральной сцене, как уверен Константин, не для звезды «Дома-2». Поэт считает, что Ксения не готова к таким специфическим экспериментам, пишет ТАСС.

Нужно сказать, что сама Собчак пока никак не прокомментировала заявления своего нового избранника. А сами пользователи Сети куда активнее обсуждают возможное бракосочетание Константина и Ксении, нежели желания поэта сняться со светской дамой в кино. По некоторым сведением, свадьба состоится уже в следующем месяце.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:51

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