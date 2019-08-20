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Геймеры прокомментировали новую игру, схожую с Cyberpunk 2077

В интернете появился ролик, демонстрирующий геймплей новой инди-игры Vigilance в стиле кибер-панка. Новинка схожа с знаменитым проектом Cyberpunk 2077.
Геймеры прокомментировали новую игру, схожую с Cyberpunk 2077

Одной из «фишек» игры является то, что ее разработал один автор, юзер Twitter NasNakarus разрабатывает игру на платформе Unreal Engine 4. По мнению геймеров, Vigilance напоминает Cyberpunk 2077, ее особенностью является присутствие паркура.

Cyberpunk 2077 создали представители компании CD Projekt RED, ее премьера запланирована на середину весны следующего года. Одним из персонажей игры станет Майкл Пондсмитт - создатель одноименного проекта, который послужил основой проекта.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:02

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