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Запор может свидетельствовать о дефиците кальция в организме

Учёные утверждают, что запор может свидетельствовать о дефиците кальция в организме. Проблемы с кишечником могут сказываться на работе сердечно-сосудистой системы.

Запор – это затруднение возможности организма опорожняться. Он может возникнуть из-за неправильного питания, недостатка жидкости и физических нагрузок, в период акклиматизации, при беременности и наличии кишечных заболеваний. Британский доктор Эндрю Торнберн утверждает, что о проблемах дефекации может также свидетельствовать дефицит кальция в организме. Он рекомендует добавлять в свой рацион продукты, имеющие в своем составе минеральное вещество: бананы, дыни, яблочный уксус и сухофрукты. Недостаточное количество кальция делает толстую кишку слабой, орган перестает справляться со своей работой и образуется пробка из продуктовых отходов, называемая запором. Он, в свою очередь, сопровождается одышкой, учащением пульса и головными болями, которые приводят к обмороку.

Проблемы с дефекацией могут возникать и при дефиците калия. Он также отвечает за работу сердечно-сосудистой системы, а его недостаток может привести к болезни сердца. Врачи называют запор одним из симптомов инфаркта. Достаточное количество калия содержится в картофеле, бобах, зелени и в натуральном апельсиновом соке. Эксперт не советует заменять природные витамины добавками из аптеки. Таблетированный калий очень медленно усваивается, поэтому лучше отдать предпочтение фруктам и овощам.

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Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 02:02

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