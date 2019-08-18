Xiaomi выпустит смартфон с камерой под экраном
Компания Xiaomi вскоре официально представит свой новый смартфон, информации о котором пока крайне мало. Его фронтальная камера будет встроена под экран.
Инсайдер Мукул Шарма поделился данными о новинке от Xiaomi на своей странице в соцсети Twitter, а также дополнил свой пост схематичным изображением смартфона. По его мнению, производитель вскоре представит очередной гаджет с безрамочным дисплеем, куда разработчики внедрили камеру.
Данный датчик в мобильном устройстве Xiaomi будет виден пользователю только в случае надобности, тогда как в «дырявых» смартфонах Samsung ситуация складывается иначе. Прототип такого аппарата китайская фирма уже прежде демонстрировала. В целом, новинка может попасть в сегмент брендовых молодежных смартфонов компании.
Инсайдер Мукул Шарма поделился данными о новинке от Xiaomi на своей странице в соцсети Twitter, а также дополнил свой пост схематичным изображением смартфона. По его мнению, производитель вскоре представит очередной гаджет с безрамочным дисплеем, куда разработчики внедрили камеру.
Данный датчик в мобильном устройстве Xiaomi будет виден пользователю только в случае надобности, тогда как в «дырявых» смартфонах Samsung ситуация складывается иначе. Прототип такого аппарата китайская фирма уже прежде демонстрировала. В целом, новинка может попасть в сегмент брендовых молодежных смартфонов компании.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:26