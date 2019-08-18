Ученые: Частое посещение сауны снижает риск повышения кровяного давления





Повышение артериального давления наблюдается в случае слишком большой силы давления крови на стенки артерии, а это определенно сказывается на здоровье. Впрочем, благодаря некоторым видам деятельности можно снизить риск повышения АД примерно на 50%. Это получается сделать тем людям, которые 5-7 раз в неделю ходили в сауну. В исследовании участвовали около 1,6 тысяч мужчин среднего возраста без каких-либо проблем со здоровьем, лишь малая часть из них страдала от гипертонии.Оказывается, риск возникновения вышеназванного состояния снижается почти на четверть среди тех, кто посещает баню 2-3 раза в неделю, если делать это вдвое чаще – показатель составит уже 46%. Ученые связывают это с защитным механизмом, при котором температура тела в сауне поднимается, что вызывает расширение сосудов. Постоянство в этом отношении может улучшить внутренний слой сосудов, а это хорошо влияет на кровяное давление, подытожили ученые.