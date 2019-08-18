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Исследование: Блюдо кимчхи помогает мужчинам при облысении

Блюдо кимчхи поможет предотвратить облысение. О таком свойстве национального блюда рассказали южнокорейские ученые.
Исследование: Блюдо кимчхи помогает мужчинам при облысении

Кимчхи - блюдо, придуманное в Корее, которое состоит из квашенной капусты, красного перца, зеленого лука, чеснока и имбиря, пользуется большой популярностью у жителей полуострова. Научные сотрудники Университета Данкук решили в ходе тематического исследования выяснить, чем в особенности может помочь здоровью кимчхи. Они пригласили 20 мужчин, страдающих облысением. Им рекомендовалось пить жидкую основу блюда перед утренним и вечерним приемами пищи.

Опыт продолжался месяц, а после выяснилось, что средняя численность волос у респондентов увеличилась до 90 с 85 на один квадратный сантиметр кожного покрова головы. По словам корейских экспертов, производимые ныне препараты имеют побочный эффект, поэтому мало помогают нуждающимся. Кимчхи, наоборот, способствует росту волос и противодействует облысению.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:30

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