Исследование: Блюдо кимчхи помогает мужчинам при облысении





Кимчхи - блюдо, придуманное в Корее, которое состоит из квашенной капусты, красного перца, зеленого лука, чеснока и имбиря, пользуется большой популярностью у жителей полуострова. Научные сотрудники Университета Данкук решили в ходе тематического исследования выяснить, чем в особенности может помочь здоровью кимчхи. Они пригласили 20 мужчин, страдающих облысением. Им рекомендовалось пить жидкую основу блюда перед утренним и вечерним приемами пищи.Опыт продолжался месяц, а после выяснилось, что средняя численность волос у респондентов увеличилась до 90 с 85 на один квадратный сантиметр кожного покрова головы. По словам корейских экспертов, производимые ныне препараты имеют побочный эффект, поэтому мало помогают нуждающимся. Кимчхи, наоборот, способствует росту волос и противодействует облысению.