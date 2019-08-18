Наташа Королева опровергла информацию о беременности возлюбленной сына

Вокалистка на своей странице в Instagram разместила «сторис», где гневно осудила издание, опубликовавшее неправдивую информацию. Она рассердилась, что пресса ищет эксклюзивы там, где их нет, но призналась, что в будущем не против стать бабушкой. Артистка призвала репортеров перестать распространять лживую информацию.Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу 17 лет, он находится в отношениях с Марией Слугиной, бывшей участницей проекта «Дом-2». Парень серьезно относится к избраннице и даже представил ее родителям.