Сергей Шнуров устроил страстные поцелуи с Ольгой Абрамовой в Монако

После выступления Сергей Шнуров страстно поцеловал свою возлюбленную, что произошло прямо на глазах у гостей мероприятия. Музыкант держит личную жизнь в секрете от посторонних, а также редко появляется с избранницей на светских вечеринках. Как передает StarHit, чаще всего супруги отдыхают в Санкт-Петербурге и проводят время в своих апартаментах, откуда открывается вид на Летний Сад. Имеются слухи о том, что Абрамова намерена заняться бизнесом, связанным с косметическими процедурами.Развод Сергея Шнурова с его бывшей женой оказался для многих большой неожиданностью, поскольку пару называли одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. После разрыва Матильда Шнурова стала владелицей ресторанного бизнеса и балетной школы, а также получила половину имущества супруга.