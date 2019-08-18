Вдова Хворостковского посетила ночной клуб вместе с подругой

Прославленный оперный певец Дмитрий Хворостовской в 2017 году скончался от рака в возрасте 55 лет. Его вдова Флоранс Илли до сих пор продолжает публиковать в Instagram совместные снимки с артистом, ведь, как она не раз признавалась, до сих пор не может смириться с его смертью. Супруги были по-настоящему счастливы в браке, поэтому ранний уход мужа стал для нее настоящим ударом. Долгое время она избегала разнообразных празднований и светских мероприятий, но недавно сделала исключение.Вдова Дмитрия Хворостовского посетила ночной клуб. Компанию ей составила ее подруга Айгуль Ахметшина, оперная певица из Башкирии. Они отлично провели время и сделали несколько совместных снимков.Такое обновление в Instagram Флоранс Илли вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. Некоторые из них раскритиковали ее поведение и заявили, что она недостаточно долго держала траур после смерти Дмитрия Хворостовского. Другие же встали на защиту супруги оперного певца. Они считают, что ее поведение не вызывает никаких вопросов, поэтому ей не нужно реагировать на подобные комментарии. Флоранс Илли косвенно согласилась с этой позицией и удалила недоброжелательные сообщения.