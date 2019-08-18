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Врач-генетик объяснила увеличение в мире детей с синдромом Дауна

Минздрав РФ сообщил об увеличении количества людей с синдромом Дауна в стране почти на 30%. О причинах данной тенденции рассказали специалисты Медико-генетического центра Бочкова. По словам врача Натальи Семеновой, такие дети рождаются на свет, в основном, у женщин зрелого возраста.
Врач-генетик объяснила увеличение в мире детей с синдромом Дауна

Кроме того, многие матери все равно не хотят делать аборт даже после уведомления врачей о наличии лишней хромосомы у плода. Сообщается, что подобная тенденция прослеживается не только в Российской Федерации, но и во многих странах мира. Вероятность появления на свет ребёнка с синдромом Дауна у женщин 40 лет гораздо выше, чем у представительниц прекрасного пола в возрасте до 30 лет.

Еще одна тенденция заключается в нежелании родителей прерывать беременность из-за патологии плода. С помощью современных медицинских технологий диагностика синдрома Дауна возможна на ранних стадиях беременности, подчеркнула Семенова.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:57

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