Врач-генетик объяснила увеличение в мире детей с синдромом Дауна





Кроме того, многие матери все равно не хотят делать аборт даже после уведомления врачей о наличии лишней хромосомы у плода. Сообщается, что подобная тенденция прослеживается не только в Российской Федерации, но и во многих странах мира. Вероятность появления на свет ребёнка с синдромом Дауна у женщин 40 лет гораздо выше, чем у представительниц прекрасного пола в возрасте до 30 лет.Еще одна тенденция заключается в нежелании родителей прерывать беременность из-за патологии плода. С помощью современных медицинских технологий диагностика синдрома Дауна возможна на ранних стадиях беременности, подчеркнула Семенова.