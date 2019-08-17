Эвелина Бледанс поделилась умилительным видео с семилетним сыном

На опубликованном в Instagram Эвелины Бледанс видео можно увидеть, как во время отдыха на пляже они с юным Семеном обсуждают цвет его курортного наряда. Впоследствии семейство пришло к выводу, что маленький Сема похож на цыпленка. На следующих кадрах актриса решила показать, как ее сын тайком налегает на сладости в фойе престижного отеля, в котором они остановились на время отпуска. Заботливая мама долго пыталась заставить убегающего мальчика остановиться и признаться, сколько именно конфет он успел съесть.Поклонники артистки умилились увиденным и оставили под этой публикацией немало приятных комментариев. Особенно фанаты Бледанс подчеркивают, что каждый раз приходят в восторг от новых кадров с особенным мальчиком Семеном.