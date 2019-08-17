Эвелина Бледанс поделилась умилительным видео с семилетним сыном
Российская актриса Эвелина Бледанс сейчас отдыхает со своим маленьким сыном Семеном в Турции. Семилетний мальчик, к слову, понемногу становится самой настоящей знаменитостью, а потому поклонники с интересом следят и за ним. В минувшую пятницу знаменитость поделилась очередным умилительным видео с ребенком.
На опубликованном в Instagram Эвелины Бледанс видео можно увидеть, как во время отдыха на пляже они с юным Семеном обсуждают цвет его курортного наряда. Впоследствии семейство пришло к выводу, что маленький Сема похож на цыпленка. На следующих кадрах актриса решила показать, как ее сын тайком налегает на сладости в фойе престижного отеля, в котором они остановились на время отпуска. Заботливая мама долго пыталась заставить убегающего мальчика остановиться и признаться, сколько именно конфет он успел съесть.
Поклонники артистки умилились увиденным и оставили под этой публикацией немало приятных комментариев. Особенно фанаты Бледанс подчеркивают, что каждый раз приходят в восторг от новых кадров с особенным мальчиком Семеном.
На опубликованном в Instagram Эвелины Бледанс видео можно увидеть, как во время отдыха на пляже они с юным Семеном обсуждают цвет его курортного наряда. Впоследствии семейство пришло к выводу, что маленький Сема похож на цыпленка. На следующих кадрах актриса решила показать, как ее сын тайком налегает на сладости в фойе престижного отеля, в котором они остановились на время отпуска. Заботливая мама долго пыталась заставить убегающего мальчика остановиться и признаться, сколько именно конфет он успел съесть.
Поклонники артистки умилились увиденным и оставили под этой публикацией немало приятных комментариев. Особенно фанаты Бледанс подчеркивают, что каждый раз приходят в восторг от новых кадров с особенным мальчиком Семеном.