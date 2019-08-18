АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Элвис Пресли станет шпионом в новом сериале Netflix

Компания Netflix анонсировала выпуск нового комедийного мультипликационного сериала под названием «Agent King». Сериал расскажет зрителям альтернативную историю Элвиса Пресли, ставшего секретным агентом, но сохранившим образ популярного музыканта в качестве прикрытия.

Примечательно, что исполнительным продюсером нового шоу о секретном агенте Элвисе Пресли станет его супруга Присцилла Пресли. А в роли шоураннера этого проекта должен выступить Майк Арнольд. Еще одним продюсером сериала, который также создаст гардероб мультипликационного героя Элвиса Пресли для работы над сериалом, станет известный американский дизайнер Джон Варватос.

Как отмечают сценаристы проекта, Элвис Пресли всегда мечтал быть супергероем, чтобы спасать мир и вести борьбу с преступностью. И новый проект поможет ему реализовать эту мечту. Когда именно ожидается пока премьерной серии шоу Agent King, пока не сообщается.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы 20 продуктов для повышения уровня фертильности у…
Глава Nvidia назвал «безумием» покупку бюджетных…
Алла Пугачева показала семейную идиллию с молодым…
Эксперты заявили, что в Средневековье астрология являлась важным дополнением…
Ученые: зеленый чай полезен для сердца и…
Специалист рассказал, почему система «все включено» не развивается в…
Эксперт рассказал о шести типах обмана…
Владимир Пресняков приписал родной матери лишние семь…
Частая езда на велосипеде приводит к трудностям достижения оргазма у…
Bugatti официально представила новый гиперкар за 600 миллионов…
Эксперты сообщили о способах защиты от инфекций во время путешествий в жаркие…
Внучка Ален Делона работает моделью и очень похожа на своего…
Умер создатель кролика Роджера и «Розовой пантеры» Ричард…
Эвелина Бледанс поделилась умилительным видео с семилетним…
Врач назвала 5 групп лекарств, способных вызвать смерть при неправильном…
Лолиту Милявскую засыпали непристойными предложениями после расставания с…
Эксперт назвала главную ошибку во время завтрака, мешающую…
Режиссер четвертого «Тора» провел переговоры с Райаном…
В Гонконге призывают бойкотировать фильм…
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя…
Известный певец T-Killah посоветовал Филиппу Киркорову вовремя…
Раскрыты характеристики бюджетных смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и…
Тина Канделаки на отдыхе в Италии отказалась от местной…
Жительница Казахстана родила двойняшек с разницей в два…
На Netflix появился российский сериал «Лучше, чем…
Илон Маск предлагает нанести ядерный удар по…
Виктория Лопырева вынудила Игоря Булатова признаться, что ему в ней…
Ученые назвали живых существ, способных пережить любой…
«Первым был петух»: Дочь Пугачевой и Галкина ответила на вопрос о курице и…
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые…
Александр Маршал рассказал, как поседел после бегства Николая Носкова из…
Эксперты назвали ТОП-3 гаджетов для начинающих…
Дарья Мороз о секрете своего стройного тела: «Не люблю сидеть на…
Из-за редкой болезни шестилетний мальчик никогда не…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о наказании Кокорина и Мамаева: «Накажите по-другому, пусть строят…
Мария Зудина рассказала, как ей живется без Олега…
Icon представила уникальный Hudson Coupe мощностью 638 лошадиных…
Кристина Асмус на Мальдивах сняла «мини-хоррор о страшном…
Ксения Собчак «заставила» фолловеров приглядеться к своей…
Певица Наталья Ветлицкая торгует жильем в Испании и молится индийским…
Просмотреть все новости