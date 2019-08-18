Элвис Пресли станет шпионом в новом сериале Netflix





Примечательно, что исполнительным продюсером нового шоу о секретном агенте Элвисе Пресли станет его супруга Присцилла Пресли. А в роли шоураннера этого проекта должен выступить Майк Арнольд. Еще одним продюсером сериала, который также создаст гардероб мультипликационного героя Элвиса Пресли для работы над сериалом, станет известный американский дизайнер Джон Варватос.Как отмечают сценаристы проекта, Элвис Пресли всегда мечтал быть супергероем, чтобы спасать мир и вести борьбу с преступностью. И новый проект поможет ему реализовать эту мечту. Когда именно ожидается пока премьерной серии шоу Agent King, пока не сообщается.