Диетолог рассказала о минусах "голливудской диеты" Харли Пастернака





Диетолог Маргарита Королева рассказала, что создатель "голливудской диеты" Харли Пастернак не является дипломированным врачом, но работает тренером в фитнес-клубе. Именно поэтому при составлении системы питания спорт-инструктор больше ориентировался на активные физические нагрузки, чем на калорийность и пользу пищи.Пастернак не отрицает, что схема в пять приемов пищи, состоящей из пяти ингредиентов, приготовленных за пять минут, не будет эффективна для рядовых домохозяек, у которых нет привычки посещать тренажерный зал регулярно. Кроме того, как заметила эксперт по правильному питанию, "голливудская диета" слишком продолжительна, что может привести к негативным последствиям для здоровья и "форм" тех, кто работает в офисе или ведет малоподвижный образ жизни.