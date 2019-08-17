Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам





Витамин В12 вырабатывается человеческим организмом в результате процесса пищеварения, как продукт деятельности микрофлоры, однако при этом он не усваивается. Пользу здоровью приносят только те кобаламины, которые входят в состав продуктов питания. Так, больше всего необходимого В12 содержится в говяжьей и свиной печени, куриных сердцах и морепродуктах. Животное происхождение этого полезного микроэлемента вносит вегетарианцев и веганов в группу риска, так как нехватка витамина чревата неврологическими расстройствами, повреждением нервных клеток и волокон, а также депрессией.Чтобы своевременно определить нехватку В12 и восполнить необходимое, британские ученые советуют обратить внимание на глаза. Именно повреждение зрительного нерва, пожелтение белка и «подергивающееся» веко являются основными симптомами недостачи витамина в рационе. Кроме того, на опасность низкого уровня кобаламинов в организме указывает постоянное чувство усталости, головная боль и снижение аппетита.