Звезда «Дома-2» Олег Майами заявил, что сблизился с Ольгой Бузовой еще до того, как она согласилась на съемки в шоу «План Б»

«У меня нет времени на романы», - подчеркнул Олег.

«У нас с Олей все сложно. Тем более, она сейчас занимается проектом «План Б», на который согласилась давно, еще до того, как мы сблизились», - подметил Олег.





На днях соцсети облетела видеозапись, на которой Олег Майами страстно целуется с Ольгой Бузовой. Фолловеры отреагировали на ролик весьма неоднозначно, а все потому, что до этого СМИ уже несколько раз писали о тайном романе звезд «Дома-2», однако те продолжали отказываться давать комментарии по этой теме.И вот несколько минут назад в Сети появилось свежее интервью с Майами, в котором он поспешил прояснить свою личную жизнь, а также объяснить, как на данный момент у них с Бузовой складываются отношения. Как утверждает Олег, на первом месте у него всегда было творчество.Правда, Майами не стал отрицать, что у него есть симпатия к Бузовой. Олег и Ольга знакомы уже очень давно, ведь ранее певец участвовал в реалити-шоу «Дом-2», на котором уже начала строить карьеру телеведущей на то время жена Дмитрия Тарасова.Сейчас, несмотря на то, что Майами отдыхает в компании девушек в Греции, он все-таки скучает по Бузовой, ведь она не так давно улетела сниматься в шоу «План Б», пишет «СтарХит».