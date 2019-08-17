Ирина Пегова поделилась видео быстрой езды по острову Крит
Российская актриса Ирина Пегова сейчас отдыхает на Крите. На страничке артистки в социальной сети Instagram появилась видеозапись, на которой она показала моменты поездки по острову на автомобиле с открытыми окнами.
Ирина Пегова уже делилась с фанатами снимками прекрасных пейзажей острова Крит, но в этот раз решила продемонстрировать быструю езду на автомобиле под красивую музыку. Вероятно, именно для этого и было записано опубликованное актрисой видео. Как признается сама Пегова, она очень любит кататься на машине с открытыми окнами, поскольку не приветствует включенный кондиционер.
«Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это всегда приятно. Классная музыка и ветер в голове», - добавила знаменитость.
Подписчики в комментариях под этой публикацией осыпали любимую актрису комплиментами, а также рассказали ей, что при езде на кабриолете или в машине с открытыми окнами лучше всего повязать платок, чтобы волосы не растрепались окончательно.
Ирина Пегова уже делилась с фанатами снимками прекрасных пейзажей острова Крит, но в этот раз решила продемонстрировать быструю езду на автомобиле под красивую музыку. Вероятно, именно для этого и было записано опубликованное актрисой видео. Как признается сама Пегова, она очень любит кататься на машине с открытыми окнами, поскольку не приветствует включенный кондиционер.
«Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это всегда приятно. Классная музыка и ветер в голове», - добавила знаменитость.
Подписчики в комментариях под этой публикацией осыпали любимую актрису комплиментами, а также рассказали ей, что при езде на кабриолете или в машине с открытыми окнами лучше всего повязать платок, чтобы волосы не растрепались окончательно.