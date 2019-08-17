Ирина Пегова поделилась видео быстрой езды по острову Крит

Ирина Пегова уже делилась с фанатами снимками прекрасных пейзажей острова Крит, но в этот раз решила продемонстрировать быструю езду на автомобиле под красивую музыку. Вероятно, именно для этого и было записано опубликованное актрисой видео. Как признается сама Пегова, она очень любит кататься на машине с открытыми окнами, поскольку не приветствует включенный кондиционер., - добавила знаменитость.Подписчики в комментариях под этой публикацией осыпали любимую актрису комплиментами, а также рассказали ей, что при езде на кабриолете или в машине с открытыми окнами лучше всего повязать платок, чтобы волосы не растрепались окончательно.