В Сети показали фото совместного отдыха детей Кристины Орбакайте

На показанном в Сети фото запечатлены дети старшей дочери Примадонны российской эстрады, знаменитой певицы Кристины Орбакайте. В кадр попали Дени Байсарова, Никита Пресняков и Клавдия Земцова. Судя по всему, фото сделали на пляже, расположенном на берегу океана, тем более, что у Орбакайте есть недвижимость в США, куда она с семьей нередко отправляется отдыхать.Стоит отметить, что отцом старшего сына Кристины Орбакайте является певец Владимир Пресняков. Никита Пресняков уже взрослый мужчина, в этом году ему исполнилось 28 лет. Более того, молодой человек решил идти по стопам своего знаменитого отца и стать музыкантом. Более того, парень уже даже обзавелся собственной армией фанатов.А вот его младшему брату Дени Байсарову пока еще только 20, его отцом является бизнесмен Руслан Байсаров. Самая же младшая из детей Орбакайте – ее 7-летняя дочь Клавдия. Девочку певица родила в браке с предпринимателем Михаилом Земцовым.