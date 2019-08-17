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В Сети показали фото совместного отдыха детей Кристины Орбакайте

Дочь певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, как известно, воспитывает троих детей: дочь и двух сыновей от разных отцов. На фан-страничке семьи Примадонны в Instagram появился снимок совместного пляжного отдыха ее внуков.
В Сети показали фото совместного отдыха детей Кристины Орбакайте

На показанном в Сети фото запечатлены дети старшей дочери Примадонны российской эстрады, знаменитой певицы Кристины Орбакайте. В кадр попали Дени Байсарова, Никита Пресняков и Клавдия Земцова. Судя по всему, фото сделали на пляже, расположенном на берегу океана, тем более, что у Орбакайте есть недвижимость в США, куда она с семьей нередко отправляется отдыхать.

Стоит отметить, что отцом старшего сына Кристины Орбакайте является певец Владимир Пресняков. Никита Пресняков уже взрослый мужчина, в этом году ему исполнилось 28 лет. Более того, молодой человек решил идти по стопам своего знаменитого отца и стать музыкантом. Более того, парень уже даже обзавелся собственной армией фанатов.

А вот его младшему брату Дени Байсарову пока еще только 20, его отцом является бизнесмен Руслан Байсаров. Самая же младшая из детей Орбакайте – ее 7-летняя дочь Клавдия. Девочку певица родила в браке с предпринимателем Михаилом Земцовым.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:07

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