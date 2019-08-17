Наталья Подольская поделилась редкой фотографией трех поколений Пресняковых

Семья Пресняковых - одна из самых известных в отечественном шоу-бизнесе, в которой уже третье поколение занимается музыкой. Все члены звездного семейства находятся в постоянных разъездах и гастролях, из-за чего редко можно увидеть их общую фотографию.Снимок с тремя поколениями поделилась на своей странице в Instagram жена Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская. На нем запечатлены Владимир Пресняков-старший с супругой, их наследник Владимир Пресняков с женой с двумя детьми.За считанные часы фотография набрала более 39 000 положительных отметок. В комментариях поклонники выразили свой восторг по поводу редкого кадра.