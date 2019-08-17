Лю Кана в экранизации видеоигры «Mortal Kombat» сыграет Луди Линь





Актёр Луди Линь, известный большинству благодаря роли в телесериале «Чёрное зеркало» и фильме «Могучие рейнджеры», воплотит на экране шаолиньского монаха Лю Кана, отправляющегося на турнир под названием «Смертельная битва» в качестве представителя Земли. Другие подобности сценария, адаптацией которого занимается Грег Руссо, не разглашаются. Однако авторы заявили, что фильм будет полностью независим от предыдущих экранизаций.Первая из серии популярной видеоигры «Mortal Kombat» вышла в 1992 году. Отличительными характеристиками игры, относящейся к жанру «файтинга», является высокий уровень насилия. Премьера киноленты, снятой под режиссурой Саймона Маккуойда, ожидается 5 марта 2021 года.