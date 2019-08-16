Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов. На этот раз эксперт обратил внимание на разницу в обнародованных снимках Нептуна и Тритона по сравнению с теми, которые были получены от зондов первоначально.
Уоринг убежден, что NASA скрывает от человечества важные факты. Он подозревает, что инопланетный разум существует, а высокопоставленные чиновники и ученые не позволяют никому об этом узнать, скрывая, замалчивая и подтасовывая факты.
Новый поводом для подобных обвинений стали снимки Нептуна и Тритона до и после редактирования.
Уоринг убежден, что NASA скрывает от человечества важные факты. Он подозревает, что инопланетный разум существует, а высокопоставленные чиновники и ученые не позволяют никому об этом узнать, скрывая, замалчивая и подтасовывая факты.
Новый поводом для подобных обвинений стали снимки Нептуна и Тритона до и после редактирования.
Наука / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:36