Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона





Уоринг убежден, что NASA скрывает от человечества важные факты. Он подозревает, что инопланетный разум существует, а высокопоставленные чиновники и ученые не позволяют никому об этом узнать, скрывая, замалчивая и подтасовывая факты.Новый поводом для подобных обвинений стали снимки Нептуна и Тритона до и после редактирования.