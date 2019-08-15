Две россиянки старше 60 лет родили своих первенцев в 2018 году
Сразу две гражданки России в возрасте более 60 лет в минувшем году родили своих первых детей. Такие данные приводятся в специальном отчете Федеральной службы статистики (Росстата). По словам экспертов, такие случаи являются исключительными.
По данным Росстата, среди рожениц в столь почтенном возрасте была и еще одна женщина, однако она стала матерью во второй раз. Куда чаще в 2018 году рожали россиянки в возрасте 50-59 лет, на их долю пришлось 258 рожденных детей, 65 из которых стали для своих матерей первенцами.
«Такое бывает, но эти случаи являются исключительными. Это возможно лишь в том случае, если здоровье матери позволяет родить», - рассказал глава Института демографии при ВШЭ Анатолий Вишневский. Эксперт также добавил, что данная область является весьма деликатной, поскольку некоторые из возрастных матерей могли забеременеть совершенно случайно.
По данным Росстата, среди рожениц в столь почтенном возрасте была и еще одна женщина, однако она стала матерью во второй раз. Куда чаще в 2018 году рожали россиянки в возрасте 50-59 лет, на их долю пришлось 258 рожденных детей, 65 из которых стали для своих матерей первенцами.
«Такое бывает, но эти случаи являются исключительными. Это возможно лишь в том случае, если здоровье матери позволяет родить», - рассказал глава Института демографии при ВШЭ Анатолий Вишневский. Эксперт также добавил, что данная область является весьма деликатной, поскольку некоторые из возрастных матерей могли забеременеть совершенно случайно.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:36