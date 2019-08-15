Две россиянки старше 60 лет родили своих первенцев в 2018 году





По данным Росстата, среди рожениц в столь почтенном возрасте была и еще одна женщина, однако она стала матерью во второй раз. Куда чаще в 2018 году рожали россиянки в возрасте 50-59 лет, на их долю пришлось 258 рожденных детей, 65 из которых стали для своих матерей первенцами.«Такое бывает, но эти случаи являются исключительными. Это возможно лишь в том случае, если здоровье матери позволяет родить», - рассказал глава Института демографии при ВШЭ Анатолий Вишневский. Эксперт также добавил, что данная область является весьма деликатной, поскольку некоторые из возрастных матерей могли забеременеть совершенно случайно.