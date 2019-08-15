Диетологи развенчали миф о вреде куриной кожи





После проведения ряда исследований, диетологи пришли к выводу, что кожица курицы не только не вредна, но даже полезна для человеческого организма. Это утверждение основывается на том, что продукт имеет в своем составе ненасыщенный жир, употребление которого благотворно сказывается на здоровье, ведь он способен снижать артериальное давление и уровень холестерина в крови. Кроме того, олеиновая кислота, содержащаяся в коже птицы, отвечает за нормализацию обмена веществ и поддержание иммунной системы.Ненасыщенная жирная кислота, относящаяся к группе омега-9, также содержится в оливковом масле, которое является основой средиземноморской кухни. Ученые уже давно установили, что именно количество этого вещества в подобной диете делает ее полезной для тех, кто страдает диабетом 2 типа, снижая резистентность к инсулину. Кроме того, олеиновая кислота, содержащаяся в куриной коже, поможет предотвратить развитие воспалительных и аутоиммунных заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, и даже онкологию.Диетологи давно развенчали миф о вреде употребления в пищу кожи птицы и ее большой калорийности, поэтому сейчас польза этого продукта – подтвержденный научными исследованиями факт. Специалисты рекомендуют тем, кто страдает от болезней вроде диабета, проблем с сосудами и лишним весом включить в свой рацион эту часть курицы, так как содержащаяся в ней кислота поможет нормализации обменных процессов, усвоению витаминов, выработке необходимых гормонов, а также будет препятствовать образованию тромбов.