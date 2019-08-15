АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 72.90 USD 65.20
Курс валют на 15.08.2019

Диетологи развенчали миф о вреде куриной кожи

Диетологи развенчали популярный миф о вреде употребления в пищу куриной кожи. Специалисты рассказали о ряде полезных свойств продукта, а также о том, при каких болезнях его желательно употреблять.
Диетологи развенчали миф о вреде куриной кожи

После проведения ряда исследований, диетологи пришли к выводу, что кожица курицы не только не вредна, но даже полезна для человеческого организма. Это утверждение основывается на том, что продукт имеет в своем составе ненасыщенный жир, употребление которого благотворно сказывается на здоровье, ведь он способен снижать артериальное давление и уровень холестерина в крови. Кроме того, олеиновая кислота, содержащаяся в коже птицы, отвечает за нормализацию обмена веществ и поддержание иммунной системы.

Ненасыщенная жирная кислота, относящаяся к группе омега-9, также содержится в оливковом масле, которое является основой средиземноморской кухни. Ученые уже давно установили, что именно количество этого вещества в подобной диете делает ее полезной для тех, кто страдает диабетом 2 типа, снижая резистентность к инсулину. Кроме того, олеиновая кислота, содержащаяся в куриной коже, поможет предотвратить развитие воспалительных и аутоиммунных заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, и даже онкологию.

Диетологи давно развенчали миф о вреде употребления в пищу кожи птицы и ее большой калорийности, поэтому сейчас польза этого продукта – подтвержденный научными исследованиями факт. Специалисты рекомендуют тем, кто страдает от болезней вроде диабета, проблем с сосудами и лишним весом включить в свой рацион эту часть курицы, так как содержащаяся в ней кислота поможет нормализации обменных процессов, усвоению витаминов, выработке необходимых гормонов, а также будет препятствовать образованию тромбов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи развенчали миф о вреде куриной…
Единственный сын Людмилы Хитяевой живет с семьей в…
Звезда «Дома-2» Вика Боня раскритиковала длинные ногти Ольги…
Названы опасные болезни глаз, которые человек может сразу не…
Светлана Бондарчук подружилась с дочерью своего избранника Сергея…
Наталья Сенчукова показала водные забавы Виктора Рыбина и их…
Россияне назвали размер справедливой…
"Разучивает Аксель 2,5 оборота": Яна Рудковская похвасталась тренировкой сына…
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на…
Звезда «Дома-2» Саша Шева рассказала о своей реакции на две полоски: «Я испытала и чувство счастья, и чувство…
Минюст предупредил россиян о новом виде телефонного…
Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" отбуксируют к…
Таблиод Daily Mail опубликовал фото Билла Клинтона в женской одежде и на…
Попа знаменитой модели Крисси Тайген уменьшилась почти…
Всемирно известный медик назвал продукты, помогающие бороться с…
Lada Granta стала лидером рейтинга недорогих…
Ученые развеяли миф об опасности холестерина в…
Эксперт назвал три самые важные для россиян функции…
Певица Нюша станцевала в купальнике на…
Девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова готовится стать…
Анастасия Волочкова пожаловалась на «дикую боль» в…
Ксения Бородина высмеяла слухи о том, что якобы рассталась с…
Кроссовер Cadillac XT5 значительно подорожал в…
В Италии из елей Страдивари сделают 35 000 музыкальных…
Стало известно о сыне экс-чиновницы Минобороны Васильевой от суррогатной…
"Время удерживать камни": Кристина Асмус продемонстрировала отличную физическую…
«Говорила с ветеранами и бабушками, мои слова их чувства не задели»: Ольга Бузова оправдалась за шутку про…
Анастасия Волочкова устроила в Греции…
Французская актриса Изабель Юппер хочет сняться в российском…
Ведущий «Дома-2» Влад Кадони уверен, что певица Линда стала заложницей одного образа, а Каменских нужно срочно раздать свои заколки…
Новые соседи Федора Бондарчука просят его помочь закрыть шумный…
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг…
Агата Муцениеце дала клятву заняться спортом на отдыхе в…
Целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за…
Эксперт назвал Россию уязвимой для ядерных ударов со всех…
Дорогое жилье назвали опасным для…
Лариса Гузеева поделилась рецептом "яблочной…
Звезда шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев госпитализирован после…
Ученые рассказали об опасности шестичасового…
Бритни Спирс за год потратила на вещи полмиллиона…
Просмотреть все новости