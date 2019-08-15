Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" отбуксируют к Чукотке





Представитель "Росэнергоатом" отметил, что ПЭБ не является самоходным судном, потому будут привлечены буксиры для его транспортировки из Мурманска к Чукотку. Также Кирилл Топоров подчеркнул, что судна имеют большую мощность, потому что у "Академика Ломоносова" нет средств для торможения. К тому же они будут ледового класса, так как путь пролегает через северные воды. Из-за огромной массы модуля операцию проведут на "натянутой струне", в ходе которой одно буксирующее судно расположится позади плавучего энергоблока, оттягивая его назад, тем самым уменьшая движение ПЭБ по инерции вперед.Невзирая на то, что транспортная операция сложная и неторопливая, на данный момент "Академик Ломоносов" - единственная в мире мобильная атомная энергостанция. Как отмечают, ПЭБ начнет работать на Чукотке уже к концу этого года.