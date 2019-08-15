Эксперт назвал Россию уязвимой для ядерных ударов со всех сторон





Эксперт подчеркивает, что ситуация в действительности не так страшна, как могло показаться на первый взгляд. Дело в том, добавляет Арбатов, что отношения России с Францией и Великобританией как членами НАТО в контексте ядерного оружия определяются Вашингтоном. «Две европейские страны никогда не осуществят самостоятельную атаку на Россию. Эти страны открыты в вопросах своих ядерных вооружений и даже существенно сократили их за последние десятки лет», - подчеркивает член РАН.Все оставшиеся страны, которые также имеют в своем распоряжении ядерное оружие, в том числе Израиль, считает академик, не могут представлять угрозу для России. К примеру, Китай является стратегическим союзником Москвы, дружеские отношения также установлены с Индией. А вот ядерное оружие КНДР полностью направлено только на США.