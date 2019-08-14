Билли Айлиш в новом клипе использует черные линзы и огромные крылья
В социальной сети Twitter появились кадры со съемок нового клипа известной певицы Билли Айлиш, об этом сообщает информационное агентство Metro. Знаменитость на снимках в костюме черного ангела, образ которого дополняют большие крылья и темные линзы.
Сейчас исполнительница находится в процессе создания нового музыкального видео для своей композиции All The Good Girls Go To Hell. Артистка часто применяет разные амплуа, чтобы удивить публику. И в этот раз для ошеломляющего результата девушка не побоялась обмазаться с ног до головы смолой и с помощью грима перевоплотиться в ужасающее существо.
Известно, что после выпуска песни Ocean Eyes в 2017 году Билли Айлиш обрела завидную популярность. После этого она продолжила выпускать хиты, покорившие огромное количество слушателей. Вдобавок, в этом году знаменитость номинировали на семь премий MTV Video Music Awards.
На одном из интервью Айлиш призналась, что не считает себя какой-то особенной и с трудом принимает тот факт, что ее узнают на улицах и просят автографы. Отмечает, что в свое творчество вкладывает всю себя, пишет то, что на душе: о переживаниях и проблемах, с которыми сталкиваются подростки.
Сейчас исполнительница находится в процессе создания нового музыкального видео для своей композиции All The Good Girls Go To Hell. Артистка часто применяет разные амплуа, чтобы удивить публику. И в этот раз для ошеломляющего результата девушка не побоялась обмазаться с ног до головы смолой и с помощью грима перевоплотиться в ужасающее существо.
Известно, что после выпуска песни Ocean Eyes в 2017 году Билли Айлиш обрела завидную популярность. После этого она продолжила выпускать хиты, покорившие огромное количество слушателей. Вдобавок, в этом году знаменитость номинировали на семь премий MTV Video Music Awards.
На одном из интервью Айлиш призналась, что не считает себя какой-то особенной и с трудом принимает тот факт, что ее узнают на улицах и просят автографы. Отмечает, что в свое творчество вкладывает всю себя, пишет то, что на душе: о переживаниях и проблемах, с которыми сталкиваются подростки.
Billie Eilish commits to her craft as she films dark new video for All The Good Girls Go To Hell https://t.co/tJRwzGYoxE— Metro Entertainment (@Metro_Ents) 13 августа 2019 г.
Культура
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 14:23