Билли Айлиш в новом клипе использует черные линзы и огромные крылья



Billie Eilish commits to her craft as she films dark new video for All The Good Girls Go To Hell https://t.co/tJRwzGYoxE — Metro Entertainment (@Metro_Ents) 13 августа 2019 г.

Сейчас исполнительница находится в процессе создания нового музыкального видео для своей композиции All The Good Girls Go To Hell. Артистка часто применяет разные амплуа, чтобы удивить публику. И в этот раз для ошеломляющего результата девушка не побоялась обмазаться с ног до головы смолой и с помощью грима перевоплотиться в ужасающее существо.Известно, что после выпуска песни Ocean Eyes в 2017 году Билли Айлиш обрела завидную популярность. После этого она продолжила выпускать хиты, покорившие огромное количество слушателей. Вдобавок, в этом году знаменитость номинировали на семь премий MTV Video Music Awards.На одном из интервью Айлиш призналась, что не считает себя какой-то особенной и с трудом принимает тот факт, что ее узнают на улицах и просят автографы. Отмечает, что в свое творчество вкладывает всю себя, пишет то, что на душе: о переживаниях и проблемах, с которыми сталкиваются подростки.