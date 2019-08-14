Генная инженерия поможет предотвратить глобальный голод, вызванный изменением климата





Основной вывод доклада заключается в том, что люди уже используют почти половину земли планеты для производства продовольствия, и по мере роста мирового населения сельскохозяйственных земель будет ощущаться их нехватка. Это связано с тем, что одним из последствий изменения климата станет снижение продуктивности сельского хозяйства в тропиках. Решением станет вырубка леса и превращение неиспользуемых земель в сельскохозяйственные угодья. Обезлесение приведет к еще большему выбросу углерода, что усилит глобальное потепление на планете. В будущем не исключено повышение числа голодающих в мире, а особенно тяжелой станет жизнь бедных и людей в тропиках. Однако по мере повышения уровня углекислого газа и нагревания планеты фермы в умеренных широтах, а именно богатые страны Европы и Северной Америки, на самом деле увидят увеличение урожайности. Ученые считают, что выходом из ситуации станет “генетическое улучшение” сельскохозяйственных культур, которые смогут адаптироваться к изменению климата.Некоторые защитники окружающей среды выступают против генной инженерии. Доклад МГЭИК гласит, что важно придерживаться компромисса в разнообразных идеях для решения проблемы. В частности, ни один из предложенных учеными вариантов ответа не является взаимоисключающим.