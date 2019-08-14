Генная инженерия поможет предотвратить глобальный голод, вызванный изменением климата
Ученые уверены, что генная инженерия спасет человечество от глобального голода, вызванного изменением климата. Межправительственная группа экспертов по глобальному потеплению опубликовала Специальный доклад об изменении климата и земельных ресурсах, авторами которого являются 107 специалистов из 52 стран.
Основной вывод доклада заключается в том, что люди уже используют почти половину земли планеты для производства продовольствия, и по мере роста мирового населения сельскохозяйственных земель будет ощущаться их нехватка. Это связано с тем, что одним из последствий изменения климата станет снижение продуктивности сельского хозяйства в тропиках. Решением станет вырубка леса и превращение неиспользуемых земель в сельскохозяйственные угодья. Обезлесение приведет к еще большему выбросу углерода, что усилит глобальное потепление на планете. В будущем не исключено повышение числа голодающих в мире, а особенно тяжелой станет жизнь бедных и людей в тропиках. Однако по мере повышения уровня углекислого газа и нагревания планеты фермы в умеренных широтах, а именно богатые страны Европы и Северной Америки, на самом деле увидят увеличение урожайности. Ученые считают, что выходом из ситуации станет “генетическое улучшение” сельскохозяйственных культур, которые смогут адаптироваться к изменению климата.
Некоторые защитники окружающей среды выступают против генной инженерии. Доклад МГЭИК гласит, что важно придерживаться компромисса в разнообразных идеях для решения проблемы. В частности, ни один из предложенных учеными вариантов ответа не является взаимоисключающим.
Основной вывод доклада заключается в том, что люди уже используют почти половину земли планеты для производства продовольствия, и по мере роста мирового населения сельскохозяйственных земель будет ощущаться их нехватка. Это связано с тем, что одним из последствий изменения климата станет снижение продуктивности сельского хозяйства в тропиках. Решением станет вырубка леса и превращение неиспользуемых земель в сельскохозяйственные угодья. Обезлесение приведет к еще большему выбросу углерода, что усилит глобальное потепление на планете. В будущем не исключено повышение числа голодающих в мире, а особенно тяжелой станет жизнь бедных и людей в тропиках. Однако по мере повышения уровня углекислого газа и нагревания планеты фермы в умеренных широтах, а именно богатые страны Европы и Северной Америки, на самом деле увидят увеличение урожайности. Ученые считают, что выходом из ситуации станет “генетическое улучшение” сельскохозяйственных культур, которые смогут адаптироваться к изменению климата.
Некоторые защитники окружающей среды выступают против генной инженерии. Доклад МГЭИК гласит, что важно придерживаться компромисса в разнообразных идеях для решения проблемы. В частности, ни один из предложенных учеными вариантов ответа не является взаимоисключающим.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:01