Отдыхающая в США Лариса Долина примерила мини-шорты





Вместе с Ларисой Долиной в США отправились ее дочь Ангелина Миончинская и семилетняя внучка Александра. Семья отправилась на прогулку по Нью-Йорку, куда артистка надела короткие шорты. Свой образ звезда дополнила модными очками и поясной сумкой, что помогло ей добиться молодежного вида. Поклонники сравнили образ с тем, который в последнее время предпочитает Алла Пугачева. Долина побывала в центральном парке, а поклонники назвали ее подростком, согласно сведениям издания “7 Дней”.В Сети многим кажется чрезмерной худоба Аллы Пугачевой, которая не стесняется демонстрировать ноги в коротких шортах. Как известно, Долина отдыхала на Рижском взморье во время проведения фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.