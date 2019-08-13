Отдыхающая в США Лариса Долина примерила мини-шорты
Певица Лариса Долина отправилась в путешествие по США вместе с семьей. В Сети появился кадр из отпуска звезды, на котором она запечатлена в мини-шортах.
Вместе с Ларисой Долиной в США отправились ее дочь Ангелина Миончинская и семилетняя внучка Александра. Семья отправилась на прогулку по Нью-Йорку, куда артистка надела короткие шорты. Свой образ звезда дополнила модными очками и поясной сумкой, что помогло ей добиться молодежного вида. Поклонники сравнили образ с тем, который в последнее время предпочитает Алла Пугачева. Долина побывала в центральном парке, а поклонники назвали ее подростком, согласно сведениям издания “7 Дней”.
В Сети многим кажется чрезмерной худоба Аллы Пугачевой, которая не стесняется демонстрировать ноги в коротких шортах. Как известно, Долина отдыхала на Рижском взморье во время проведения фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Вместе с Ларисой Долиной в США отправились ее дочь Ангелина Миончинская и семилетняя внучка Александра. Семья отправилась на прогулку по Нью-Йорку, куда артистка надела короткие шорты. Свой образ звезда дополнила модными очками и поясной сумкой, что помогло ей добиться молодежного вида. Поклонники сравнили образ с тем, который в последнее время предпочитает Алла Пугачева. Долина побывала в центральном парке, а поклонники назвали ее подростком, согласно сведениям издания “7 Дней”.
В Сети многим кажется чрезмерной худоба Аллы Пугачевой, которая не стесняется демонстрировать ноги в коротких шортах. Как известно, Долина отдыхала на Рижском взморье во время проведения фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.