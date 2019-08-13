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Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях

Максим Галкин показал новый эпизод своего Instagram-сериала «ДамыСДюн», который за час набрал более 370 тысяч просмотров. В ролике, снятом супругом Примадонны, Лайма Вайкуле и Алла Пугачева «попали в сети».
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях

Пока Алла Пугачева с семьей отдыхает в Юрмале, где проводит много времени в компании Лаймы Вайкуле, Максим Галкин не теряет времени зря, «пиаря» и без того знаменитых певиц при помощи Instagram. Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.

В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет. Латвийская исполнительница изображает безуспешную попытку выбраться из «паутины», а потом затягивает в ловушку и сопротивляющуюся Примадонну. Во время действа знаменитые артистки шутят о том, что они настоящие «дамы с дюн», а те, кто их пародируют – «дамы без дюн».

Instagram-сериал Максима Галкина практически взорвал Сеть, став насколько популярным, что последний эпизод набрал более 370 тысяч просмотров всего за час. Поклонники певиц также оставили 1,5 тысячи комментариев под видео, на котором «дамы попали в сети». Большинство из написанного фолловерами микроблога Галкина – комплименты внешнему виду артисток и их чувству юмора, а также просьба почаще выкладывать подобные видео.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:35

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