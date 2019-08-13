Микробиом влагалища может защищать женщину от хламидиоза





Ученым уже давно было известно о том, что определенные виды микробиома по-разному реагируют на половые инфекции, но механизм этих процессов был им неизвестен. Новое исследование показало, что все дело в разных видах одной и той же бактерии – Lactobacillus. На их основании специалистами было выделено 5 видов микробиома влагалища. Четыре из них защищали женщину, а один – нет.Дальнейшее изучение вопроса показало, что бактерии Lactobacillus crispatus помогают представительницам прекрасного пола не заразиться хламидиозом, а вот Lactobacillus iners – наоборот. Они похожи по своей структуре и активности, так как обе занимаются выработкой молочной кислоты, однако дело все же оказалось в ней. Первые создавали D-молочную кислоту, а вторые – L-молочную кислоту.Данные вещества по-разному влияли на остальной микробиом влагалища и клетки, находящиеся на его стенках. В первом случае они становятся закрытыми и реже пропускают в себя посторонние элементы, а вот вторые делали их более открытыми. Именно поэтому у одной женщины шанс заразиться любой половой инфекцией, включая хламидиоз, выше, а у другой ниже.