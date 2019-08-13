Дрейк побил три рекорда The Beatles и посвятил этому новое тату



Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles...” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj — Word On Road (@WordOnRd) 9 серпня 2019 р.

Певец Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов альбома “Scorpion”, которые одновременно находятся в чарте “Топ-100”. Ливерпульская четверка смогла поставить рекорд благодаря пяти синглам, однако у современного музыканта эта цифра оказалась на два пункта больше. За 2019 год 12 синглов Дрейка попали в рейтинг “Топ-10”, обогнав The Beatles на одну композицию. Рэпер также смог обойти группу по общему количеству композиций, занявших второе место в “Топ-100” за всю историю рейтинга.В честь собственных побед Дрейк сделал новую татуировку на левой руке, которая копирует известную обложку альбома The Beatles. Однако по переходу вместе с музыкантами на рисунке впереди шагает сам рэпер, ссылаясь на то, что он смог обойти легендарную группу. Поклонники в социальных сетях назвали такую ассоциацию оскорбительной, о чем сообщили в Twitter.