Xiaomi выпустила новую версию смартфона Mi 9 с 256 ГБ памяти
Компания Xiaomi выпустила новую версию своего флагманского смартфона Xiaomi Mi 9. Новинка получит 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, продажи устройства начнутся в Китае уже совсем скоро, его стоимость составляет 467 долларов.
Дебют флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 состоялся в феврале 2019 года, тогда компания представила две версии – с 6 и 8 ГБ ОЗУ. Оба варианта имели 128 ГБ встроенной памяти. Многие посчитали такие объемы недостаточными и начали просить китайский бренд выпустить более вместительный устройства. Новинка получит 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ, все остальные характеристики модели останутся прежними.
Продажи новой версии Xiaomi Mi 9 в Китае стартуют 14 августа. Ценник на устройство составит 467 долларов. Бренд обещает поощрить первых покупателей этого смартфона. Им подарят беспроводную зарядку, однако ее модель и характеристики не сообщаются. Стоимость других версий смартфона сейчас составляет 368 и 425 долларов соответственно. Эти устройство значительно подешевели, так как в момент выхода самый бюджетный из них имел цену в 425 долларов.
Напомним, Xiaomi Mi 9 имеет топовый 8-ядерный процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с главным кристаллом на 48 МП и быструю зарядку с максимальной мощностью 27 Вт. В феврале первые покупатели также получали в подарок беспроводную зарядку на 20 Вт.
Дебют флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 состоялся в феврале 2019 года, тогда компания представила две версии – с 6 и 8 ГБ ОЗУ. Оба варианта имели 128 ГБ встроенной памяти. Многие посчитали такие объемы недостаточными и начали просить китайский бренд выпустить более вместительный устройства. Новинка получит 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ, все остальные характеристики модели останутся прежними.
Продажи новой версии Xiaomi Mi 9 в Китае стартуют 14 августа. Ценник на устройство составит 467 долларов. Бренд обещает поощрить первых покупателей этого смартфона. Им подарят беспроводную зарядку, однако ее модель и характеристики не сообщаются. Стоимость других версий смартфона сейчас составляет 368 и 425 долларов соответственно. Эти устройство значительно подешевели, так как в момент выхода самый бюджетный из них имел цену в 425 долларов.
Напомним, Xiaomi Mi 9 имеет топовый 8-ядерный процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с главным кристаллом на 48 МП и быструю зарядку с максимальной мощностью 27 Вт. В феврале первые покупатели также получали в подарок беспроводную зарядку на 20 Вт.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:35