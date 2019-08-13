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Ученые создали распыляемый гидрогель для заживления внутренних ран

Американские ученые создали средство, предназначенное для заживления внутренних ран. Им оказался распыляемый гидрогель, способный выполнять свою работу на внутренних органах, коже, кровеносных сосудах и хрящах.
Ученые создали распыляемый гидрогель для заживления внутренних ран

Несколько групп ученых из разных отделений Гарвардского университета взяли за основу кишечные бактерии, позволяющие создавать вещество, способное прилипать к мокрой поверхности. Именно поэтому распыляемый гидрогель можно будут использовать практически по всему телу человека, однако в настоящий момент его функционал ограничен. В основе средства лежат непатогенный штамм бактерий E. coli и протеин CsgA curli. Эти вещества фокусируют свое внимание на белках трилистника, присутствующих в клетках кишечника человека.

Именно поэтому гидрогель может заживлять раны этого органа более эффективно и дольше, чем на всех остальных. При этом ученые уже разработали специальные варианты своего вещества, не требующие «подпитки» со стороны бактерий, живущих в кишечнике. Первые испытания прошли на толстой кишке козла. Специалистам удалось заживить как внутренние, так и в внешние повреждения этих тканей.

В настоящий момент гидрогель наносится непосредственно на части тела, требующие лечения, однако в будущем ученые хотят это исправить. Они планируют сделать так, что человеку будет достаточно выпить таблетку, после чего все остальное пройдет без постороннего участия.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:16

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