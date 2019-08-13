Ученые создали распыляемый гидрогель для заживления внутренних ран





Несколько групп ученых из разных отделений Гарвардского университета взяли за основу кишечные бактерии, позволяющие создавать вещество, способное прилипать к мокрой поверхности. Именно поэтому распыляемый гидрогель можно будут использовать практически по всему телу человека, однако в настоящий момент его функционал ограничен. В основе средства лежат непатогенный штамм бактерий E. coli и протеин CsgA curli. Эти вещества фокусируют свое внимание на белках трилистника, присутствующих в клетках кишечника человека.Именно поэтому гидрогель может заживлять раны этого органа более эффективно и дольше, чем на всех остальных. При этом ученые уже разработали специальные варианты своего вещества, не требующие «подпитки» со стороны бактерий, живущих в кишечнике. Первые испытания прошли на толстой кишке козла. Специалистам удалось заживить как внутренние, так и в внешние повреждения этих тканей.В настоящий момент гидрогель наносится непосредственно на части тела, требующие лечения, однако в будущем ученые хотят это исправить. Они планируют сделать так, что человеку будет достаточно выпить таблетку, после чего все остальное пройдет без постороннего участия.