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Эксперты сравнили обновленные внедорожники Toyota RAV4 и Subaru Outback

Внедорожники Toyota RAV4 и Subaru Outback сравнивают уже не первый год, ведь они не только являются представителями японского автомобилестроения, но и имеют схожие ценники. Эксперты сравнили эти авто в их ключевых аспектах.
Эксперты сравнили обновленные внедорожники Toyota RAV4 и Subaru Outback

Для это они использовали обновленные версии внедорожников – Toyota RAV4 2019 года и Subaru Outback 2020-го. В вопросе внешнего первая модель значительно превосходит своего конкурента. Дизайнеры Toyota решились на глобальные перемены в облике авто. Теперь машина имеет более агрессивный дизайн, способный заинтересовать молодых покупателей. У Subaru Outback с этим все куда проще – модель сохранила свои округлые формы и никак не отличается от прошлого поколения.

Базовая комплектация Toyota RAV4 уступает своему конкуренту, ведь она имеет 182-сильный двигатель против 203-сильного. При этом в топовых комплектациях все наоборот – 260 «лошадок» против 219. При этом Subaru Outback имеет гибридную установку и будет более экономным. В плане комфорта для пассажиров Toyota RAV4 значительно уступает своему коллеге. На заднем сидении внедорожника расположится только 3 взрослых человека, тогда как Subaru Outback способен «усадить» туда сразу 4.

Базовая версия Toyota RAV4 стоит 26,6 тысячи долларов, но не имеет полного привода, за него придется заплатить еще 2 тысячи. При этом обычный Subaru Outback обойдется чуть дороже – 27,5 тысячи, но сразу предложит покупателю полноприводность.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:17

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