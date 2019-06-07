В Geekbench испытали смартфон Xiaomi Mi 9T Pro
В Geekbench-бенчмарке испытали смартфон Xiaomi Mi 9T Pro. Результатами этой работы поделился инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter.
Тестирование продемонстрировало, что модель можно считать полноценной копией Redmi K20 Pro, которая функционирует на платформе Snapdragon 855-й версии. Показатели модели в многопоточном режиме -10 363 балла, объем памяти устройства составляет 8 Гб. Мобильный аппарат Mi 9T Pro в Geekbench испытывали под кодовым наименованием Raphael. Аналогичное название имелось у Xiaomi Redmi K20 Pro. В России Mi 9T/9T Pro представят 17 июня.
Ранее стала известна дата презентации фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, оснащенного цветным дисплеем. Гаджет с NFC, батареей в 134 мАч, Bluetooth выйдет 11 июня.
Тестирование продемонстрировало, что модель можно считать полноценной копией Redmi K20 Pro, которая функционирует на платформе Snapdragon 855-й версии. Показатели модели в многопоточном режиме -10 363 балла, объем памяти устройства составляет 8 Гб. Мобильный аппарат Mi 9T Pro в Geekbench испытывали под кодовым наименованием Raphael. Аналогичное название имелось у Xiaomi Redmi K20 Pro. В России Mi 9T/9T Pro представят 17 июня.
Ранее стала известна дата презентации фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, оснащенного цветным дисплеем. Гаджет с NFC, батареей в 134 мАч, Bluetooth выйдет 11 июня.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:33