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В Geekbench испытали смартфон Xiaomi Mi 9T Pro

В Geekbench-бенчмарке испытали смартфон Xiaomi Mi 9T Pro. Результатами этой работы поделился инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter.
В Geekbench испытали смартфон Xiaomi Mi 9T Pro

Тестирование продемонстрировало, что модель можно считать полноценной копией Redmi K20 Pro, которая функционирует на платформе Snapdragon 855-й версии. Показатели модели в многопоточном режиме -10 363 балла, объем памяти устройства составляет 8 Гб. Мобильный аппарат Mi 9T Pro в Geekbench испытывали под кодовым наименованием Raphael. Аналогичное название имелось у Xiaomi Redmi K20 Pro. В России Mi 9T/9T Pro представят 17 июня.

Ранее стала известна дата презентации фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, оснащенного цветным дисплеем. Гаджет с NFC, батареей в 134 мАч, Bluetooth выйдет 11 июня.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:33

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