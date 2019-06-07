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Госдума рассматривает новый законопроект о введении миллионных штрафов для интернет-компаний

Госдума рассматривает новый законопроект, призванный ввести миллионные штрафы перед блокировкой интернет-ресурсов. Под влияние нововведения могут попасть популярные социальные сети Twitter и Facebook.
Госдума рассматривает новый законопроект о введении миллионных штрафов для интернет-компаний

Закон о прогрессивных штрафах для отечественных компаний, пренебрегающих законом РФ, в том числе это касается локализации баз данных юзеров, в скором времени будет внесен в Думу. Как отмечает стоящий во главе отечественного Роскомнадзора Александр Жаров, под действие законопроекта попадают ресурсы или сервисы, повторно нарушающие закон. В частности, до блокировки сайта будет проведено наложение штрафов, которые будут нарастать в зависимости от количества привлечения к ответственности.

Законопроект распространяется на локализацию баз данных отечественных юзеров в РФ, исполнения чего регулятор добивается от таких площадок, как Facebook и Twitter. Поправки могут быть внесены уже в весеннюю сессию, а штрафы достигнут для некоторых ресурсов нескольких миллионов рублей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:56

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